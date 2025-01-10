Американская НКО предложила купить активы TikTok в США

Американская некоммерческая организация Project Liberty, которая принадлежит миллиардеру Фрэнку Маккорту, предложила китайской ByteDance купить американские активы ее социальной сети TikTok, которую через 10 дней могут запретить в Соединённых Штатах.
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