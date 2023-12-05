Представитель ГУР Юсов назвал состояние жены Буданова удовлетворительным

Состояние здоровья супруги главы ГУР Кирилла Буданова Марины и офицеров после отравления оценивается как удовлетворительное, заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель" представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.
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