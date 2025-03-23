"Искусственные провокации": Эрдоган – о протестах из-за ареста мэра Стамбула

REUTERS/Murad Sezer Массовые протесты с новой силой разгораются в турецких городах. Демонстранты в ожидании решения суда по делу мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называют одним из главных оппонентов президента стали действовать еще агрессивней.
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