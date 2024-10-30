Собянин рассказал о преображении четырех зеленых зон в ЮАО

В этом сезоне специалисты преобразили четыре зеленые зоны в Южном административном округе. Все они располагаются по руслу реки Городня и образуют единый озелененный рекреационный маршрут, начинающийся неподалеку от Битцевского лесопарка на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.