Собянин рассказал о преображении четырех зеленых зон в ЮАО

В этом сезоне специалисты преобразили четыре зеленые зоны в Южном административном округе. Все они располагаются по руслу реки Городня и образуют единый озелененный рекреационный маршрут, начинающийся неподалеку от Битцевского лесопарка на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии