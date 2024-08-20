В Башкирии при пожаре погибли бабушка и ее четырехлетний внук

Причиной возгорания могла стать неосторожность при топке дровяной печи.19 августа в деревне Хазиево Бураевского района Башкирии в результате пожара в деревянном доме погибли 53-летняя женщина и ее четырехлетний внук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии