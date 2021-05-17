Интересно, ярко, выгодно: Сбербанк подарит подарки в честь юбилея 180 лет

Сбербанк 12 ноября отметит день рождения — 180-летний юбилей. К этой дате приурочены многочисленные мероприятия для клиентов, партнеров и сотрудников Сбера, от экологических активностей (6+) и концертов (6+) до "самого выгодного дня в году" (18+), когда можно оформить ипотеку с большой скидкой или на максимально выгодных условиях получить кредит.