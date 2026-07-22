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Певица Пелагея сыграла непривычную для себя роль матери в новой музыкальной комедии

Певица Пелагея предстала в новой музыкальной комедии «Зубастая няня» в еще одной стороне творчества — в роли матери, которая, по мнению режиссера Лины Арифулиной, вполне убедительно смотрится в этом амплуа.

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