В Иркутской области полицейские и общественники рассказали будущим мамам о правильном применении детских удерживающих устройств

Сегодня в одном из медицинских учреждений города Братска состоялась встреча инспекторов ГИБДД, председателя Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Братское» с будущими родителями.
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