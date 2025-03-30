Тавр алюминиевый: как выбрать и где купить в Москве?

Алюминиевый тавр — это один из востребованных видов алюминиевого проката https://sinara.pro/alyuminievyy-prokat/alyuminievyy-tavr/, который находит широкое применение в строительстве, машиностроении и других отраслях.
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