«Готовы воевать наотмашь»: Минобороны анонсирует усиление ударов по Киеву

МО РФ: Россия усилит удары по Украине В Минобороны ответили на угрозы Зеленского. В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали заявления Владимира Зеленского о намерении Киева активизировать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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