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«Искандеры», «Калибры», «Герани» бьют по целям от Киева до Одесской области

«Искандеры», «Калибры», «Герани» бьют по целям от Киева до Одесской области

Российские войска в ночь на 7 октября нанесли очередной массированный ракетно-дроновый удар по целям в Киеве, его окрестностях и других регионах Украины.

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