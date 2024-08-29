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ЦРУ помогло предотвратить теракт на концерте Тейлор Свифт

ЦРУ помогло предотвратить теракт на концерте Тейлор Свифт

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США передало властям Австрии разведданные о планах ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация), что помогло предотвратить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене.

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