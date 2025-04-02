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Царьград

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Страшный сон Генштаба: Колоссальные резервы ВСУ - 6000 трупов в приграничье. Падение Волчанска. Массовое убийство офицеров. Первые некрологи

Страшный сон Генштаба: Колоссальные резервы ВСУ - 6000 трупов в приграничье. Падение Волчанска. Массовое убийство офицеров. Первые некрологи

Динамика боестолкновений в приграничье продолжает нарастать. Враг стягивает колоссальные резервы - прорвавшиеся подразделения закрепляются в Поповке и Демидовке.

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