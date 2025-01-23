В России подорожали отделочные материалы

Траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в 2024 году в среднем по России подорожали на 12,8 процента по сравнению с 2023 годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков консалтингового агентства Infoline.