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Синоптик Позднякова: Во вторник воздух в Москве прогреется до +27 градусов

Синоптик Позднякова: Во вторник воздух в Москве прогреется до +27 градусов

В Москве во вторник, 28 июля, ожидается температура до 27 градусов тепла и кратковременные дожди. Такими сведениями о погоде с РИА Новости поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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