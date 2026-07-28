Синоптик Позднякова: Во вторник воздух в Москве прогреется до +27 градусов

В Москве во вторник, 28 июля, ожидается температура до 27 градусов тепла и кратковременные дожди. Такими сведениями о погоде с РИА Новости поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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