Синоптик Позднякова: Во вторник воздух в Москве прогреется до +27 градусов

Новости внутренней и внешней политики в России

В Москве во вторник, 28 июля, ожидается температура до 27 градусов тепла и кратковременные дожди. Такими сведениями о погоде с РИА Новости поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.