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Американские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань

Американские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань

Крым, 12 ноября. Американские самолеты-разведчики провели в Черноморском регионе воздушную операцию, сменив прошлую тактику.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Где хваленые системы радиопомех в России? Ну давайте приземлил пару НАТОвских самолетов и кораблей на своей территории и разберемся с ними о незаконном вторжении... Что в бинокль или прицел рассматривать...
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