Американские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань

Никола ЗуевПолитикаАмериканские разведчики переключили внимание с Крыма на Кубань Крым, 12 ноября. Американские самолеты-разведчики провели в Черноморском регионе воздушную операцию, сменив прошлую тактику.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииАНГЕЛ АНГЕЛГде хваленые системы радиопомех в России? Ну давайте приземлил пару НАТОвских самолетов и кораблей на своей территории и разберемся с ними о незаконном вторжении... Что в бинокль или прицел рассматривать...Ответить19 час.
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