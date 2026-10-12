В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мужчина, еще четверо ранены

В Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил оперштаб региона.
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