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Мода и Шоу-бизнес

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Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Монако

Кристина Орбакайте воссоединилась с младшим сыном в Монако

Европейское путешествие Кристины Орбакайте продолжает обрастать новыми подробностями. Сначала была Португалия, затем греческий Миконос, а теперь — Монако, где к певице, её мужу Михаилу Земцову и 14-летней Клавдии присоединился тот, кого на общих фото можно пересчитать по пальцам одной руки.

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