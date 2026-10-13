Премьеры Hyundai: новый глобальный Bayon и «оспортивленный» Tucson N Line[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Hyundai показала на Парижском автосалоне два серийных кроссовера: модель Bayon со сменой поколений выросла в размерах и стала глобальной, а новый Tucson обрел исполнение N Line.