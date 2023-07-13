smi.today

4 418 подписчиков

Журналистка ван Денски о Зеленском: У него стало меньше друзей

Журналистка ван Денски о Зеленском: У него стало меньше друзей

На саммите Североатлантического альянса (НАТО) многие политики были неприятно удивлены упреками украинского президента Владимира Зеленского в адрес организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх