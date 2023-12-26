На днях мне прислали ссылку на статью с Афтершока, которая показалась мне весьма любопытной.
Про заявление Путина "запад переиграл нас в 14 году…"
Комментарии
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Вик Норд
Почему похоже...,я например по другому и не воспринимал ситуацию,правда как многие думал закончится быстро,но... .
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11 час.
Кошмар
Всё верно автор написал. А к писанине всяких Коцев и Стешиных надо относиться критически.
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11 час.
Валерий Макаров
Такое ощущение, что комментарии проплачены. Какая-то одинаковая интонация.
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5 час.
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