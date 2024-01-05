ВС РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар по объектам ВСУ

Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev Российские военные за неделю с 30 декабря по 5 января нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.