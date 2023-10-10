Экспозиции, посвященные красоте труда, украсили центральную площадь Владивостока

Участниками выставки (6+), приуроченной к "Декаде СПО 2023", которая стартовала в День среднего профессионального образования 2 октября в здании правительства Приморского края, стали представители колледжей и вузов, а также отраслевых мастер-классов.
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