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Закон, порядок, государство

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Экспозиции, посвященные красоте труда, украсили центральную площадь Владивостока

Экспозиции, посвященные красоте труда, украсили центральную площадь Владивостока

Участниками выставки (6+), приуроченной к "Декаде СПО 2023", которая стартовала в День среднего профессионального образования 2 октября в здании правительства Приморского края, стали представители колледжей и вузов, а также отраслевых мастер-классов.

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