Мошенники стали предлагать россиянам заработать на аренде велосипедов. Злоумышленники размещают объявление с вакансией и сообщают, что для работы требуется только наличие телефона, а также обещают стабильный доход от 2 до 50 тысяч рублей в день.
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