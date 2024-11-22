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На Алтае семья погибшего на СВО бойца получила помощь после прямой линии с Томенко

На Алтае семья погибшего на СВО бойца получила помощь после прямой линии с Томенко

Речь идет не только о региональной выплате, но и обо всех остальных мерах поддержки В Алтайском крае семья погибшего военнослужащего получила материальную помощь и другие меры поддержки по поручению губернатора Виктора Томенко, сообщили в правительстве региона.

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