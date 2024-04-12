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The Moscow Post

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Подтопление имени Струкова

Подтопление имени Струкова

Впору "Караул" пора кричать из-за поводковой ситуации и в Челябинской области. Ведь спустя год после ЧП с прорывом дамбы шламохранилища компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Струкова так и устранила последствия расползания ядовитых отходов.

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