Подтопление имени Струкова

Впору "Караул" пора кричать из-за поводковой ситуации и в Челябинской области. Ведь спустя год после ЧП с прорывом дамбы шламохранилища компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Струкова так и устранила последствия расползания ядовитых отходов.