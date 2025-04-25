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Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил станцию Starlink и пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил станцию Starlink и пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожил станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении.

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