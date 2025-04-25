Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил станцию Starlink и пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожил станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии