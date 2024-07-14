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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Константинова о личной жизни: «Это я оставляю только для себя. Не знаю, что должно произойти, чтобы я начала этим делиться»

— Карьера или семья? — Семья. Я привязана к своим, даже не могу на постоянной основе перебраться в Москву, постоянно езжу в Питер.

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