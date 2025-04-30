Погорельцам из Забайкальского края полицейские оперативно восстановили документы

Оформлены новые паспорта гражданина РФ шести местным жителям. Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России «Петровск-Забайкальский» выезжали в поселок Новопавловка и приняли документы у граждан, пострадавших во время пожара 28 апреля.
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