В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.
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