Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ЛНР экипаж танка Т-72Б3М уничтожил украинские замаскированные позиции

В ЛНР экипаж танка Т-72Б3М уничтожил украинские замаскированные позиции

На одном из направлений спецоперации в Луганской Народной Республике экипаж Т-72Б3М 59-го гвардейского танкового полка 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции националистов.

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