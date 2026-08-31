Вадим Репин рассказал о своих первых шагах в мир музыки

Народный артист Вадим Репин поделился воспоминаниями о своих первых шагах в музыкальной карьере. В интервью он рассказал, как в 5 лет на конкурсе в Новосибирске решил стать музыкантом, а его успехи на международных сценах принесли мировое признание.