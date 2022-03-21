Бастрыкин распорядился незамедлительно возбудить уголовное дело против украинского медика

В СК получили указание Александра Бастрыкина, который заявил, что руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России.
В СК получили указание Александра Бастрыкина, который заявил, что руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России.
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