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Бастрыкин распорядился незамедлительно возбудить уголовное дело против украинского медика

Бастрыкин распорядился незамедлительно возбудить уголовное дело против украинского медика

В СК получили указание Александра Бастрыкина, который заявил, что руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России.

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