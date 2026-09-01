Руководитель обслуживающей фирмы осужден за падение лифта в Севастополе

В Севастополе вынесен приговор генеральному директору коммерческой организации, обслуживающей лифты. Как сообщает прокуратура города, мужчина осужден за оказание небезопасных услуг (ч.
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