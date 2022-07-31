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Володин напомнил, какие законы вступают в силу с 1 августа

Володин напомнил, какие законы вступают в силу с 1 августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 31 июля, напомнил, что в России с 1 августа вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам.

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