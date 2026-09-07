Савёловский посад
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Савёловский посад

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Мэр столицы подчеркнул вклад нефтяников и газовиков в развитие страны

Обращаясь к работникам нефтяной и газовой промышленности, Сергей Собянин поздравил их с профессиональным праздником и отметил роль отрасли в жизни Москвы.

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