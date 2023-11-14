В Челябинске предотвратили теракт

Житель региона был сторонником украинских националистов.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в одном из административных зданий Челябинска, сообщает пресс-служба силовиков.
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