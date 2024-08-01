Новым исполняющим обязанности председателя Правительства Самарской области назначен Михаил Смирнов

В четверг, 1 августа, стало известно о кадровых перестановках в правительстве Самарской области. Новым временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен Михаил Смирнов, ранее занимавший должности генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".
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