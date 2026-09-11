ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку без изменений. Главное из заявлений регулятора: ► ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий; ► Устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год; ► Экономика РФ, по оперативным данным, растет умеренными темпами в III квартале 2026 года; ► Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финрынка изменились разнонаправленно, при этом сохраняются повышенными; ► Напряженность на рынке труда постепенно снижается, и дефицит кадров, по данным опросов, продолжает сокращаться; ► Кредитная активность в последние месяцы была повышенной, прежде всего за счет корпоративного сегмента; ► Восстановление инвестиционной активности в России продолжается по сравнению с уровнями начала года; ► Жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась с учетом динамики ожиданий будущей инфляции.