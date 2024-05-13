Студенты Ямала обновляют гардероб по электронным сертификатам

Студенты колледжей Ямала, имеющие право на государственную поддержку, теперь могут самостоятельно выбирать и покупать одежду и обувь, используя электронные сертификаты, привязанные к Единой карте жителя Ямала.
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