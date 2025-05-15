Сергей Лебедев принял участие в подведении итогов учебно-методического сбора руководителей экспертно-криминалистических и следственных подразделений территориальных органов МВД России

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев и начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин подвели итоги работы учебно-методического сбора руководителей экспертно-криминалистических и следственных подразделений территориальных органов МВД России и вручили его участникам сертификаты о повышении квалификации.