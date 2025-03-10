«Факел» выпустил заявление относительно скандала в матче с «Зенитом»

«Факел» выступил с заявлением относительно скандала в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом». «Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности.