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Казанда Җәядән ату үзәге эшли башлады

Казанда Җәядән ату үзәге эшли башлады

Казанда Җәядән ату үзәге ачылды. Тантанада Россиянең Генераль прокуроры Александр Гуцан, Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов, РФ спорт министры Михаил Дегтярев һәм Казан мэры Илсур Метшин катнашты, дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте.

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