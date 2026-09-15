Ужин и сон: врач Баллеста назвала идеальный интервал между ними

Специалист развеяла миф о вреде позднего приёма пищи и успокоила тех, кто сбил свой график.Испанский врач Ана Перес Баллеста раскрыла, когда лучше всего садиться за ужин, и заодно уточнила, действительно ли еда на ночь подрывает здоровье.