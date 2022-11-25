Наш потерянный мир

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Не можешь сформулировать предложение: читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его здоровье

Не можешь сформулировать предложение: читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его здоровье

Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена, спросившего у журналиста, действительно ли тот думает, что Байдену необходимо медицинское освидетельствование.

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