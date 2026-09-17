Горькая судьба звезды «Места встречи»: Наталья Данилова ушла из-за рака в полном одиночестве

Уход Натальи Даниловой стал настоящим ударом для всех, кто помнит её яркие роли в советском кино. Заслуженная артистка России, знакомая миллионам по картинам Станислава Говорухина и другим легендарным лентам, ушла из жизни 8 сентября в возрасте 70 лет.
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