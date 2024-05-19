Чиновники в погонах: как новый военком поставил народных избранников в очередь на мобилизацию Ольга ВайленкоМэр украинского города Канев Игорь Ренькас поведал СМИ невероятную историю.
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