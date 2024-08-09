Лукашенко призвал жителей Беларуси не переживать о возможной войне

МИНСК, 9 августа, ФедералПресс. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал население не беспокоиться о возможных боевых действиях против республики, поскольку у Минска есть чем ответить всем, кто захочет «натопыриться».
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