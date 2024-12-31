Запретить женщинам турецкие сериалы- новая инициатива сверху. А что еще можно запретить?

Приветствую вас всех в своём фейском гнезде! Сегодня похихикаем над очередными инициативами наших думающих) Я вообще уже смотрю на последние инициативы и высказывания как смотрит собаковладелец на своего питомца, вымазавшегося в грязи с ушей до кончика хвоста.