Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 2 января

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области.